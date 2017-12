-Por Emir Diamante

Pro Ciclismo San Pedro desarrolló el sábado en el circuito Panorámico del Oeste su último programa de competencias del 2017 que fue en homenaje a Carlos Reybaud, campeón mundial en master en 2004 y medalla de plata en 2005 y 2006.

El exdeportista de 68 años nacido en José León Suárez, partido de General San Martín, se hizo presente en el circuito pero no compitió a pesar de que los organizadores intentaron convencerlo. "No estoy corriendo, hace un par de meses que paré. Fui al Argentino y ahí dije que me retiraba", contó a La Noticia 1 al mismo tiempo en que admitió que fue a "agradecer el halago" que le hicieron.

El evento, denominado "Campeonísimo Carlos Reybaud", tuvo seis carreras. En la más importante, para promocionales, el ganador fue Leo López de Pergamino por delante de Pablo González (San Andrés de Giles) y Juan Manuel Giménez (Colón).