Sucedió cuando una ambulancia del SAME asistía a un choque. El ambulanciero le pidió a un curioso que se corra del lugar para que los médicos puedan socorrer a las víctimas, pero el hombre sorprendió con su reacción. "No me jodas porque saco el fierro", dijo el agresor, que extrajo su arma y se la puso en la cabeza.