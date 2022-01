El increíble caso tuvo lugar en el municipio bonaerese de San Pedro. Una mujer de 29 años le dijo a su expareja que el hijo de un año y medio que tienen en común "había tenido un accidente y se había ahogado” en una pileta. Más de 12 horas después, lo llamó para decirle que era mentira y que había inventado todo para "ver si se ocupaba del nene".

El repudiable hecho comenzó este viernes, pasadas las 23.00. Eliseo Ferreira puso un estado de WhatsApp en el que decía haber recibido “la peor de las noticias” y otro que decía “Mi chiquito, te me fuiste con tan solo un año y medio”. Había recibido un mensaje de parte de su expareja con la noticia de que su hijo estaba muerto, algo que resultó ser mentira.

En medio del dolor por la supuesta tragedia de su hijo, el hombre -que es integrante de una banda de cumbia- suspendió los shows previstos para este fin de semana. Sin embargo, esta mañana comenzó a dudar tras varias averiguaciones en Fiscalía, Policía y Hospital. Finalmente, en medio de la incertidumbre, la propia joven lo llamó para decirle que era mentira.

"Recibí un mensaje que el nene se había caído en una pileta y se había ahogado, me puse a averiguar, preocupado, destrozado. Y hoy al mediodía me llamó diciendo que era ‘una joda para Videomatch’ para ver si mi hijo me importaba", contó Ferreira a LaNoticia1.com, donde aseguró que su expareja tiene "problemas con las drogas" y "suele a juntarse a tomar con amigos".

Según precisó, ahora el nene quedó al cuidado de los abuelos maternos. "A ella van a llevar para internarla" por su problemática de adicciones, detalló Ferreira. Ante la situación, la fiscala María del Valle Viviani ordenó una serie de diligencias que incluyeron la intervención del Servicio Local de Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el caso.