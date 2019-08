Algunos de los mensajes que cristalizaron este accionar son: "¡Satisface a Mauricio, no te relajes! Te elijo! ¡Caricia significativa proveniente de Hurlingham! #YoVotoMM". "Please Mauritius, don't loosen up! I vote you! Big hug from Hurlingham! #YoVotoMM". "¡Siéntete libre de Mauricio, no te relajes! ¡Te recomiendo! Gran apretón proveniente de Hurlingham! #YoVotoMM".

"Satisface a Mauricio". El Gobierno compró bots para que trollearan el hashtag de @mauriciomacri, pero aparentemente fallaron, tuitearon incoherencias y Cambiemos quedó un poquiiiito en evidencia. Estoy oficialmente muerto pic.twitter.com/DyYAgjnF86 — Juan Amorín (@juan_amorin) August 8, 2019

LaNoticia1.com publicó un informe meses atrás donde demostró el uso de bots para que en las redes se genere la sensación de que Mauricio Macri tiene mucho respaldo.

En esta oportunidad, fue tan obvio la utilización de robots que no hizo falta más que prestar mínimamente atención en las redes.

Holo, Señor Muricio mi necesitar caricia significativa. Satisface a Mauricio! Proveniente de Hurlingham. #YoVotoMM pic.twitter.com/xZrx38iukK — Brt (@RunBortRun) August 8, 2019

De este modo, "Satisface a Mauricio" se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter .

¡Satisface a Mauricio, no te relajes! ¡Caricia significativa proveniente de Hurlingham! #YoBotMM — Revista Barcelona (@revisbarcelona) August 8, 2019