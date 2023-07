La aventura política del abogado mediático Fernando Burlando llegó a su fin, por lo menos por ahora. El letrado había lanzado el Movimiento de Integración Federal donde se postulaba a gobernador bonaerense impulsado por la tracción pública que le dio la exposición del triste caso del asesinato de Fernando Báez Sosa.

Un primer spot de campaña ampliamente cuestionado

La polémica del video no es solo la impostura de “tipo de barrio” que intentó simular Burlando sino que en el audiovisual aparece uno de los asesinos del periodista José Luis Cabezas.

Curiosamente, o no tanto, Burlando fue el abogado de la banda que ejecutó al periodista Cabezas quien se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión. Burlando intentó justificar lo sucedido tras la ola de críticas, incluida la de Galdys, la hermana de Cabezas. Para eso, culpó a su equipo técnico:

"Era un video casero, en función de ciertos principios que tenemos en la campaña, uno de ellos es la austeridad. Tengo un equipo que no es muy profesional, que tal vez no evalúa, no filtra situaciones, porque esta era una situación para ser filtrada", dijo Burlando.

Pasado ese mal trago, Burlando apareció en Chascomús, subido a un caballo e impostando nuevamente una imagen que logre empatizar con el lugar que visitaba.

Luego, tuvo algunas intervenciones públicas donde contaba sus ideas a grupos no muy numerosos de escuchas. En su relato no se vislumbraba un proyecto político ni demasiado conocimiento de la Provincia sino más bien una serie de palabras con buenas intenciones y no mucho más.

Si bien empezó la campaña señalando que en la política “siempre están los mismos” terminó golpeando la puerta de Patricia Bullrich cuando los numeros de las encuestas le reflejaban la realidad.

Tras una reunión con la líder del PRO, dijo: “Me fui conforme, no quedamos en nada, pero quedamos en mucho. Intereso desde el punto de vista de las conveniencias, venimos creciendo y fortaleciendo nuestra fuerza”.

Ese manotazo de ahogado quedó en la nada y hace pocos días a lanzó a su compañera de fórmula, la periodista Andrea Campbel. Sin embargo, la aventura política se acaba de cerrar y Burlando lo explicó de esta manera:

“Comunico que no voy a participar en las próximas elecciones para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es una decisión largamente meditada, en la que he evaluado numerosas circunstancias, de diversa índole, pero todas fuertemente vinculadas al aporte al bien común y a objetivos que sólo favorezcan los intereses de esta provincia y de esta Patria que amo”, comenzó relatando Burlando.

“En ese contexto, el momento político y social exige un alto grado de responsabilidad y compromiso que de mi parte están al 100%, como ha quedado demostrado en mis acciones y en el fuerte respaldo recibido y expresado en las encuestas y sondeos de opinión sobre mi candidatura. Pero aun así, las condiciones de consenso y armonía necesarias no están dadas. Lo veo diariamente en ese escenario que alguna vez denominé estanque de pirañas, donde se ataca y se muerde por un cargo y no por la prevalencia de las ideas y los proyectos que aporten soluciones a los reclamos de la gente”, señaló el abogado apuntando a otros dirigentes pero sin dar nombres.

“Decidí entonces, como alguna vez dijo un gran patriota, desensillar hasta que aclare. Vamos a prepararnos en estos dos años que vienen, vamos a mejorar, a pulir a hacer lo que haya que hacer para que nuestros proyectos sean verdaderas herramientas de transformación y alternativa válida a las Politicas del Fracaso. Vamos a pensar en mejorar esos proyectos de leyes necesarias para salir del estancamiento y la desilusión de la gente hacia la política”, dijo el letrado, dando a entender que probará nuevamente en las elecciones legislativas 2025.