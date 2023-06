El empresario quilmeño, José Luis Ammaturo, se perfilaba como el candidato libertario en la comuna pero se terminó bajando con críticas hacia el espacios de Javier Milei.

Ammaturo publicó una carta en sus redes explicando los motivos por los que se aleja de La Libertad Avanza:

"Quiero comunicar mi decisión de renunciar a formar parte del Frente 'La Libertad Avanza'. Lamentablemente, he encontrado que este espacio no cumple con mis expectativas de ser un impulsor de la transformación del país desde el Liberalismo, donde la honestidad y la aptitud deberían ser de primordial importancia. Agradezco sinceramente el apoyo del Diputado Nahuel Sotelo, la Agrupación “La Julio Argentino”, Estefanía Albasetti, Lucas Rotondo y todos aquellos que confiaron en mi capacidad y honestidad. También quiero expresar mi gratitud hacia quienes, movidos por sus convicciones liberales y su deseo de convertir a Argentina en una nación próspera, me brindaron su apoyo desinteresado. Invito a todos ellos a formar parte de un nuevo espacio que nos identifique plenamente, un espacio en el que la Nación, el bien común, la República y el Liberalismo sean nuestras banderas. Estoy firmemente convencido de que las personas de bien y honestas somos una mayoría amplia, solo nos falta alzar la voz y deshacernos de la escoria política que intenta infiltrarse en todos los ámbitos. La Verdad y la Libertad siempre triunfan".