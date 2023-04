Este domingo de Pascua se cumplieron cuatro meses de la desaparición de Lucas Escalante, el joven visto con vida por última vez el 9 de diciembre en Florencio Varela cuando salió junto a Lautaro Morello -a celebrar el campeonato mundial de fútbol-, quien días después fuera hallado asesinado.

Marcelina Vázquez Benítez, la madre Lucas Escalante, dijo: "No sabemos qué hacer ni adonde ir, muchas veces me preguntan y ni yo sé nada, solo lo que está en las causas y nada más". "Esto me cuesta y me supera. Yo quiero vivo a mi hijo", sostuvo la mujer en declaraciones a la agencia Télam.

"Yo ruego como Lucas, que siempre me mandaba un mensajito y me decía 'má, prendele una velita a la Virgen así me va bien', como cuando fue a hacer su registro hace poco", continuó Marcelina, quien sostuvo que aún se mantiene con "fe y esperanza" de encontrar a su hijo con vida.

Por su parte, Romina, la hermana de Lucas, reconoció que "cada vez se hace más difícil la espera": "Si bien avanza la causa de a poquito, es muy lento para nosotros y te empezás a imaginar lo peor". Además recordó que Lucas es un chico que "trabaja, no tomaba y siempre hace chistes".

En ese sentido, Romina indicó que este lunes de abril van a llevar adelante una concentración desde las 19.00 en reclamo de justicia en las cinco esquinas en Florencio Varela, sobre avenida Eva Perón. "Él es muy creyente, por eso siempre prendemos velas y pedimos que aparezca", concluyó.