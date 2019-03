"El sistema de Salud de la Provincia de Buenos Aires se encuentra aquejado por múltiples problemas que, en la medida en que no se inicia un camino para abordarlos seriamente y resolverlos, van deteriorando a diario tanto la calidad de la atención brindada como las condiciones en las que los trabajadores desarrollamos nuestras tareas", expresaron desde Cicop mediante un comunicado.

Y agregaron: "Salarios que no hacen más que perder poder adquisitivo frente a una inflación incontrolable, desalentando el ingreso de profesionales jóvenes a hospitales y centros de salud; una infraestructura deficiente que pone en riesgo cotidiano a trabajadores y pacientes; becarios que no terminan de ser interinizados pese a sucesivos compromisos paritarios incumplidos; compañeros que aún no han sido nombrados pese a haber ganado concursos de ingresos o de funciones desde hace varios años".

"A ello, hay que agregarle la falta de ejecución de las modificaciones acordadas al reglamento de residentes y la situación inaceptable en relación a la no aplicación del Decreto de Desgaste Laboral. La lista es extensa y abrumadora, ha formado parte de varios pliegos de reclamos, así como también de discusiones y acuerdos incumplidos en las sucesivas paritarias", continuaron los médicos.

"El Gobierno que encabeza María Eugenia Vidal no tiene a la Salud entre sus prioridades, hecho que Cicop ha denunciado una y otra vez. Porque no basta con discursos para modificar la realidad. De otro modo, no se explica el presupuesto asignado para el área en el 2019 ni la falta de respuestas ante la crisis en curso. No hemos sido convocados a la discusión paritaria y las reuniones y mesas técnicas sostenidas con los funcionarios del área, desde el Ministro Andrés Scarsi para abajo, no han brindado las respuestas necesarias. La responsabilidad de quienes nos gobiernan es indiscutible, el silencio que esgrimen es inexplicable", concluyeron.