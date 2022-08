El intendente de Pinamar, Martín Yezza, se reunió con docentes de educación inicial y afirmó que los estudiantes de tercer y cuarto grado tienen problemas para leer y escribir. Prometió lanzar un “acompañamiento de estimulación”.

“Me reuní con docentes de educación inicial y me contaron sobre cuánto empeoraron las capacidades lingüísticas de sus alumnos, chicos que están en 3er o 4to grado y aún no saben leer y escribir. Desde la muni vamos a lanzar un acompañamiento de estimulación. Inventamos o erramos”, expresó Yezza.

En relación a los inconvenientes educativos, desde el gobierno nacional, lanzaron la propuesta de agregar una hora más en los primarios de jornada simple. La iniciativa comenzará con fuerza en el 2023.

