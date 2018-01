El presidente del Bloque de Senadores Cambiemos, Roberto Costa, se refirió a los dichos de Luis D’Elia, lider del partido Miles, desde la cárcel: "Hay que poner la protesta social en las calles; hay que conseguir que renuncie, que se vaya. Eso no es un golpe. Pedir la renuncia de alguien no es un acto sedicioso. Yo no lo deseo, va a pasar: Macri no va a terminar su mandato".

Como respuesta, Costa remarcó: "No nos sorprende, hay quienes no saben vivir en un país donde las instituciones funcionan. Se han manejado de manera patoteril siempre". Y agregó: "Tienen el gen de la sedición, la sociedad será siempre la que coloque a cada uno en el lugar que le corresponde dentro de la historia".

"Los argentinos dijimos basta a un modo violento de ejercer la política. Hace unos meses vimos a diputados nacionales incitando a la violencia y hasta hemos escuchado, hace unos días, a un líder sindical expresarse en la misma línea que ahora lo hace Luis D’Elia. Para nosotros no hay ni habrá otro camino que no sea el del diálogo", aseguró el senador oriundo de Escobar.

Asimismo dijo: "La instalación de fantasmas no tiene éxito, llevan casi tres años jugando a la campaña del miedo. Hoy estamos llevando adelante una lucha muy fuerte contra las mafias y la corrupción; de la que muchos fueron complices y hoy deben darle respuestas a la justicia".