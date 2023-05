El intendente de General Pueyrredón no confirmó si irá en la búsqueda de una segunda mandato a poco más de un mes del cierre de listas electoral, el 24 de junio. La precandidata a presidenta de Juntos, Patricia Bullrich lo elogió y lo quiere en su equipo.

Sobre la gestión de Montenegro al frente de la comuna, Bullrich expresó que General Pueyrredón “tiene un intendente muy exitoso que ha logrado ganarse el corazón de los marplatenses y eso realmente es muy importante”.

“Yo estaba convencida que él iba a volver a ser intendente, pero si no lo es y no se propone como intendente, por supuesto que me encantaría que sea parte del gobierno nacional. De eso no tengas dudas”, adelantó una de las precandidatas a presidenta de Juntos al medio marplatense 0223.

En tanto, Guillermo Montenegro viene esquivando la confirmación de su postulación en búsqueda de otro mandato: “No tengo ni tiempo de pensar en la reelección. No es el momento. Ningún vecino me pregunta por eso. Pensar en cargos a esta altura de la gestión sería una falta de respeto. Pero sí tengo claro que por Mar del Plata, todo”, dijo el jefe comunal.