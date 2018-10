El legislador Felipe Solá se refirió al armado de cara a 2019 y sobre la unión del peronismo indicó: "No pondría una línea de corte a priori. Me parece fundamental que no haya 4 años más de Macri".

"No coincido con (Sergio) Massa en su línea de corte de dejar afuera al kirchnerismo y esa actitud proscriptiva respecto de Cristina Fernández", agregó en declaraciones radiales.

"Veo la unidad un poco más cerca", dijo Solá sobre el peronismo, a la vez que indicó estas elecciones en Brasil dejan una enseñanza para su partido.

"Está lleno de bolsonaritos el gobierno de Macri", sentenció.