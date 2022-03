Aylín tiene 10 años y es vegetariana por decisión propia desde los 4. La directora del Centro Educativo Complementario 802 de Tandil no le permitía almorzar en el comedor de la institución y la niña debía comer sola, en la puerta externa del establecimiento. Tras la viralización del hecho se modificó la situación.

Su padrastro, Jorge Leveau, contó lo sucedido desde sus redes sociales: “Como ella es vegetariana y los menús generalmente llevan carne se lleva una ensalada de papas y huevos o alguna de vegetales en un tapecito pero en este caso lo inusual y sorprendente es que la directora sra Cordal no le permite comer su ensalada dentro de la institución entonces tiene que almorzar afuera en la calle”, expresó con cierta indignación.

Según contó Jorge el argumento de la directora era que “los compañeros iban a desear la comida de Aylín”. El padrastro contó que la madre intentó hablar en vano con la directora y tras no obtener una solución razonable, viralizaron la problemática desde sus redes sociales:

“La mamá fue a hablar con la directora, y le explicó la situación porque le decía que se vaya a comer a otro lado. Como solución ella comía en la puerta del colegio antes de entrar. Se reunió tres veces la mamá primero con la directora, después con las asistentes sociales que le pidieron a la directora que le diera un lugar en otro ámbito del colegio para que ella comiera, y no hubo caso, entonces sin intención de perjudicar a la institución la filmé y subí el video en mi Facebpok”, contó Jorge al diario local El Eco.

Viralización y solución

Tras la repercusión del video, la situación llegó al Consejo Escolar de la comuna:

“Se enteraron del Consejo Escolar de lo que pasaba y mandaron dos inspectoras que fueron a supervisar la reunión entre las maestras, la directora y la mamá. Estaban las asistentes sociales también, ocho personas”.

“La directora en ese momento se retractó, dijo que ella no había entendido bien, pero tres veces se le había pedido por favor que la nena no comiera afuera. Por supuesto que está en nosotros la mejor voluntad de no difamar ni hacer daño, sino simplemente queríamos una solución”, explicó.

Jorge Leveau contó que “la Directora accedió, se disculpó y desde ahora va a aceptar la inclusión de Aylin al comedor con sus compañeros”. Además, le van a dar una lista con el menú para que la niña sepa que días hay carne y cuáles no para saber si debe llevar su vianda.