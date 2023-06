A días del cierre de listas y luego de que Miguel Lunghi confirmara que irá por la reelección, Unión por la Patria fijó su candidato en Tandil. El diputado nacional Rogelio Iparraguirre oficializó el anuncio en la tarde de este martes a través de sus redes sociales.

“Con la convicción y compromiso con el que todos días trabajo por Tandil, quiero contarles que he tomado la decisión de ser candidato a intendente de nuestra querida ciudad”, escribió el legislador en un posteo acompañado de un video en el que se dirigió a los vecinos.

"Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les mando este mensaje para contarles que he tomado la decisión de ser candidato a intendente de nuestra querida ciudad", inició el candidato en el inicio del video que publicó en su cuenta de Twitter.

— Rogelio Iparraguirre (@rogetandil) June 20, 2023

"Ustedes saben que hace años que me preparo y trabajo incansablemente por Tandil, que jamás he mezquinado esfuerzos a la hora de gestionar obras y soluciones para nuestros vecinos por encima de cualquier diferencia o bandería política, poniendo por delante los intereses del conjunto de los tandilenses. Pero con eso no ha alcanzado", explicó el diputado nacional.

En su mensaje dejó una crítica hacia la gestión del actual mandatario radical: "Tandil necesita hoy un gobierno local ágil, eficiente y que entienda la magnitud de los cambios y transformaciones que afronta nuestra ciudad. Por eso he tomado esta decisión".

"Sé que cuento con cada uno de ustedes para hacer de Tandil una ciudad aún mejor, para vivir, para trabajar, para estudiar y para disfrutar. Estoy convencido que entre todos podremos lograrlo", finalizó.

Iparraguirre tiene 45 años y mandato como diputado nacional vigente hasta 2025. En sus inicios políticos militó en CTA y en movimientos territoriales. También trabajó junto a Oscar Parrilli, fue jefe de Anses en Tandil y concejal de esa ciudad.