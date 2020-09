El distrito que conduce el radical Miguel Lunghi y el gobierno bonaerense representado por el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco se siguen “sacando chispas” tras la decisión municipal de crear un sistema de fases propio y separarse de la direcciones de la Provincia.

La Provincia definió el escenario epidemiológico tandilense como “preocupante” y lo ubico en fase 3, la más restrictiva. “En la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre tuvieron 78 nuevos casos y en ese marco, el Intendente se puso creativo y estableció un sistema de fases propio y más permisivo, que permite mayor circulación. La semana que pasó tuvo 145 nuevos casos, el doble, y hoy tiene un equivalente de 104 nuevos casos cada 100 mil habitantes”, explicó Bianco.

El intendente de Tandil había inaugurado su sistema de fases basados en los colores del semáforo con amarillo pero tuvo que retroceder al rojo. “Lo que pasa es que al bajar esas 20 camas y tener un cuello de botella de dos geriátricos infectados, que por suerte finalmente los contagios fueron mínimos, enseguida apretamos el botón rojo por si esa gente mayor tenía problemas con el Covid-19 y teníamos que internarlos”, explicó Lunghi en declaraciones a El Eco.

“No estoy peleado con la Provincia ni tampoco busco la independencia. No soy separatista. Nosotros hemos luchado por la autonomía municipal, hemos puesto en el debate que tenemos que manejarnos de otra manera, que no se puede manejar la pandemia a 375 kilómetros de distancia”, declaró el intendente.

Mientras Lunghi anunció que regresará al estadio amarillo a mitad de semana aunque aclaró que no quiere "interferir en la decisión del Comité de Infectología porque no me corresponde”. la Provincia lo sostiene en fase 3. La diferencia entre las miradas epidemiológicas provoca que las actividades permitidas sean distintas según el criterio que se tome.