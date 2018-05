Luego del colmo del tarifazo, cuando operarios de Edenor quisieron cortarle la luz al cuartel de Bomberos de Melo por falta de pago, otro hecho escandaloso sacude a la provincia de Buenos Aires en medio de la locura que se vive por la suba de los servicio públicos. Esta vez, el aumento de las facturas sacudió a los Bomberos de Pergamino, que a raíz del fuerte incremento de la energía eléctrica, debieron cerrar un destacamento.

Se trata del puesto N°1 "Fernando Tomás Esquivel" que está ubicado sobre la Ruta Nacional N°188. Desde ka dependencia aseguran que no pueden hacer frente a los costos de las facturas de los servicios y que por eso, a partir de este viernes, tuvieron que cerrar el destacamento. El hecho fue confirmado por presidente de la comisión directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pergamino, Daniel Micheli.

La medida que puso en jaque a los Bomberos fue la decisión de Provincia de que a las facturas que emitan las distribuidoras no podrán agregarse tasas municipales. "Según la Ley 11.769 no podrá cobrar en las facturas conceptos que no tengan que ver con la energía eléctrica, esto implica que no ingresen unos $150 mil mensuales que se usaban para cubrir gastos fijos de la institución", explicó Micheli a Portal Pergamino.

La situación límite que sufren los Bomberos de Pergamino llegó al Concejo Deliberante de la mano del concejal Ramiro Llan de Rosos. En declaraciones al medio local Primera Plana, el edil apuntó a "las decisiones adoptadas por el Gobierno de la Provincia" que encabeza María Eugenia Vidal respecto a la tarifa de luz y reclamó la "exención del 100% del pago del servicio de la energía eléctrica" para los Bomberos.