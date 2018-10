La Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) decidió aplicar la sanción de una fecha para Gastón Mazzacane, el piloto del equipo Dole Racing, tras ser excluido de la pasada carrera en la localidad de Toay después de haber sido sancionado por acusarlo de correr su Chevrolet con un motor fuera de reglamento.

“Informamos a ese Departamento que esta Comisión Asesora y Fiscalizadora, de la ACTC. ha resuelto lo siguiente: aplicar al piloto de TC, Gastón Mazzacane, una fecha de suspensión, dejando sin efecto la medida administrativa aplicada oportunamente”, rezó el comunicado.

A su vez, los responsables de la entidad anularon también la sanción contra el preparador del motor del auto N°5 de La Máxima que había presentado un rendimiento que excedió las 8.900 Rpm permitidas por reglamento.

“Dejar sin efecto la suspensión provisoria aplicada oportunamente al motorista Fabio Martínez”, apuntaron en la misiva.

La medida fue emitida tras una reunión entre las autoridades y el hijo del presidente del máximo organismo de la categoría, Hugo Mazzacane.

Además, el corredor que es a la vez dirigente de la ACTC publicó una carta donde aclara su descontento con las sanciones determinadas por la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF).

“No estoy de acuerdo en absoluto con la decisión de la CAF. Definitivamente, mi sanción es tomada por las dudas, por ser Mazzacane, por mi cargo de vicepresidente 2° de la ACTC, entre otras cosas. […] No es la primera vez que tengo que afrontar acusaciones de fraude o ventajas. Que quieran bajarme de la competencia lo único que me hace pensar es que evidentemente para algunos, verme competitivo, es una amenaza”, disparó.

“Solamente la imagen de mi auto deambula por las redes sociales porque, sin dar nombres ni comprometer a nadie, surgieron otros casos similares, lo que me lleva a pensar que hay algo que no está funcionando como corresponde. Al menos, todos sabremos que es un sistema que aún está en desarrollo y las imágenes de la televisión tienen un error de display. [.] Estoy tranquilo que acá no hay más que un problema técnico por resolver, porque como todos sabemos, yo, Gastón Mazzacane, estoy más observado que nadie. ¿No sería muy estúpido de mi parte querer hacer trampa sabiendo que salgo en la televisión? [.] Enfrentaré lo que me toque pero que quede claro que no soy un tarado como para hacer semejante burrada”, aseguró.

Y aclaró: “No recibo ningún beneficio ni ventajas, por el contrario, mi padre, Hugo Mazzacane [presidente de la ACTC] es un hombre tan transparente y honesto que desde el primer día que quise correr en el Turismo Carretera trató de evitarlo, de advertirme de todos los sabotajes y malas intenciones de más de uno. Nadie tiene idea de lo duro y difícil que lo tengo con el presidente. Aseguro que para otros pilotos es muchísimo más fácil que para mí, que no se me perdona nada. En este caso puntual se tomó una decisión apresurada. [.] Aceptaré las consecuencias y me haré cargo de las decisiones de la ACTC y de la CAF, pero bajo ningún punto de vista aceptaré el fraude, porque acá el problema es otro y el tiempo me dará la razón”.