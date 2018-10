Gastón Mazzacane, el piloto de Chevrolet del equipo Dole Racing del Turismo Carretera, fue suspendido de modo provisorio tras haber sido acusado de correr con un motor fuera de reglamento, en la carrera pasada en la ciudad Toay.

La medida fue comunicada por la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC a través un comunicado donde señala que el vicepresidente segundo e hijo del titular de la máxima autoridad del automovilismo nacional, Hugo Mazzacane, deberá presentarse a declarar el próximo martes para hacer sus descargos.

La acusación responde a lo verificado a través de las imágenes televisivas de la última competencia en La Pampa, donde el motor del Chevrolet N°5 conducido por el “Rayo” excedió las 8900 Rpm establecidas por el reglamento al marcar hasta 9102 Rpm.

No es por nada mi querido amigo Rayo Gastón, PERO EL LIMITADOR DEL CHEVROLET TIENE QUE ESTAR A 8900 RPM....!!!!! POR QUE VAS A 9100....!!!!!!!

DIOS MIO....!!!!!!! VIERON QUE YO NO HABLO AL PEDO...!!!! PERO NADIE ME DA BOLA...

acá esta la foto pic.twitter.com/C6XsJn1EGf

— El fantasma del TC (@ElfantasmadelT3) 16 de octubre de 2018