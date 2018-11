La gobernadora participó de una entrevista en La Cornisa, el programa conducido por el periodista Luis Majul. Se refirió a la coyuntura política y a la economía del país. Sobre 2019, dijo que "Macri no me va a ofrecer la presidencia". Además desmintió la privatización de Aerolíneas: "Es mentira". También se diferenció del kirchnerismo: "No somos todo lo mismo".