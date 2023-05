El músico y DJ Maxi Trusso denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda en un barrio privado ubicado en el partido de Tigre. El artista reveló que le robaron unos 13 mil dólares y no descartar que haya habido un entregador.

De acuerdo al medio Infobae, los ladrones entraron por una abertura de la planta superior. Se llevaron una caja de seguridad amurada y dinero que encontraron en la vivienda.

Según los investigadores no hay testigos y las cámaras de seguridad de esa parte del barrio privado no funcionan. “Solo contamos con huellas dactilares”, dijeron los investigadores. No descartan ninguna hipótesis sobre los sospechosos y creen que podría haber un entregador.

El hecho fue caratulado como “robo” por el fiscal Sebastián Fitipaldi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Rincón de Milberg.