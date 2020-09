En medio de la conmición por el crimen a cuchillazos del policía Juan Pablo Roldán en el barrio porteño de Palermo, cientos de usuarios en las redes sociales arremetieron esta mañana contra la Ministra de Seguridad Sabina Frederic por un tuit que publicó el 24 de diciembre de 2019, donde derogaba la resolución que permitía el uso de las pistolas Taser para la Policía.

"Deroga la resolución 395. Las TASER (armas menos letales) serán usadas solamente por miembros de los cuerpos especiales de las fuerzas federales para casos de extrema gravedad como secuestros y toma de rehenes, se actualizarán los protocolos para su utilización por estas fuerzas", escribió Frederic al eliminacr una medida dispuesta por su antecesora, Patricia Bullrich.

Tras el caso del policía asesinado, los internautas reflotaron el tuit, que esta mañana recibió una lluvia de respuestas reclamando la renuncia de la Ministra. "Renunciá Frederic. Tus manos están manchadas de sangre inocente", escribió el usuario @styling_dog. "Cargás con otro policía muerto por haberle quitado herramientas de defensa",expresó @pablomarmol111.

"Están matando a los que tienen que defendernos, todo gracias a tus estupideces. Renunciá", reclamó @vickycolimba. "Otro muerto más en su haber, le cabe juicio político por inepta", señaló @patacondeasado. "Ahí tenés la consecuencia de tu progresismo y garantismo berreta. Roldan tenía una criatura de 4 años y una vida de trabajo dignísimo por delante", lamentó @mdmina.

Me gustaría que le hablara a la familia de Roldán.... De frente.... Sin esconderse.... Y le explicara que si hubiese tenido la posibilidad de usar una Taser, hoy estaríamos leyendo otra cosa. Pero lo van a empezar a disfrazar.... Gracias por tanto dolor que están causando.

No es idónea para el cargo, su carrera no compatibiliza con la función, así que solo deroga y charla y transforma un camión hidrante en sanitizante. Mientras la inseguridad se agiganta la violencia crece , ni hablar del narcotráfico. Sabemos que el narco menudeo no le incomoda

— CarlaRoberta (@teofileolivier) September 29, 2020