La ministra de Desarrollo Social de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, habló tras las críticas que le hizo Cristina Kirchner por las negociaciones para el cierre de candidaturas de Unión por la Patria.

Qué dijo Cristina Kirchner

“Hasta el viernes teníamos a la ministra de Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz) planteando una interna a nuestro gobernador (Axel Kicillof) y a nuestro embajador en Brasil (Daniel Scioli), con todo derecho, (postulándose) para presidente”.

“Finalmente se resolvió, con dos puestos de diputados, uno a la que competía con Axel (Tolosa Paz), y otro para el ahora Canciller (Cafiero), era mucho menos de lo que uno pensaba. Esta es la verdad de la milanesa. En esto terminaron las PASO”, cerró la vicepresidenta.

La respuesta de Tolosa Paz

Victoria Tolosa Paz finalmente se quedó con el segundo lugar de la lista a diputados que encabeza Máximo Kirchner. Tras las palabras de la vicepresidenta, la funcionaria nacional, expresó:

“Sigo poniendo las dos manos en el fuego por Cristina. El destrato que ella tuvo hacia mí en el día de ayer será en todo caso un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando. La admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos, junto a Néstor Kirchner, no me la borra nadie. Ni siquiera lo que ella piense de mí”, dijo en declaraciones a Radio 10.

“Resisto al archivo. Vayan a buscar lo que quieran, desde mi temprana edad he defendido y seguiré defendiendo, a pesar de lo que ella piense de mí, a Cristina Kirchner. Porque la lealtad es con uno mismo a un proyecto político”, sostuvo Tolosa Paz.

La actual ministra de Desarrollo Social desafió: “Preguntale a las mujeres si les gustó el maltrato hacia mí de Cristina”.