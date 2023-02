La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, criticó hoy a los dirigentes de la Unidad Piquetera (UP), que realizarán un acampe frente a su cartera, al considerar que "hacen política" con la pobreza y remarcó que "el piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo".

"El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe tampoco. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre", afirmó.

En declaraciones a radio FM Delta, Tolosa Paz apuntó contra Eduardo Belliboni y disparó: "El ministerio no es de los piqueteros". Y denunció que "ahora no encuentran" a cerca de 100 mil titulares "que hasta hace apenas 30 días estaban haciendo tareas" del plan Potenciar Trabajo.

"Hay que evitar seguir convalidando un padrón que tenía 100 mil titulares que hoy ya no los encuentran. En el caso de UP estamos hablando de 6 mil personas. Que Belliboni las traiga y haga una fila en el ministerio y nosotros le validamos la identidad", desafió la oriunda de La Plata.

En ese sentido, la funcionaria de Alberto Fernández explicó: "Hay una causa judicial en pleno proceso de investigación. Hoy cerramos el padrón de liquidación donde va a haber 100 mil titulares que se van a dar de baja". Toda esa información va a ir a la causa y va a investigar la justicia", cerró.