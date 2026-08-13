Un conductor de 46 años, con licencia radicada en la provincia de Buenos Aires, quedó bajo investigación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de publicar videos en los que se lo observa tomando whisky mientras manejaba y posteriormente realizar una “humorada” en la Ruta 2, en referencia al recordado caso ocurrido en Mar del Plata y popularizado por la frase “si nos matamos, nos matamos”.

Ads

El hecho fue denunciado ante el Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la ANSV. A partir de las imágenes, el organismo logró identificar al conductor y solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir.

La medida deberá ser notificada al hombre y el período de suspensión será determinado por la jurisdicción correspondiente.

Ads

Más de 2.200 reportes

El caso se conoció en el marco del funcionamiento del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta que permite denunciar conductas peligrosas y hechos de violencia vial registrados en la vía pública.

Desde su lanzamiento, la ANSV recibió 2.277 mensajes y, a partir de los reportes analizados, solicitó a las jurisdicciones la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos considerados de gravedad.

Ads

Los reportes pueden realizarse mediante WhatsApp al 11-2787-0000 y deben estar acompañados por material que permita acreditar la conducta denunciada.

Entre las situaciones que pueden informarse se encuentran alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo y uso del celular al volante, entre otras acciones temerarias.

Cómo denunciar una conducta peligrosa

Para que el caso pueda ser evaluado, se debe aportar material audiovisual, la patente del vehículo debe ser visible y se debe informar el lugar, la fecha y la hora aproximada del hecho.

Ads

Las imágenes deben ser registradas por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por quien se encuentra conduciendo.

Desde la ANSV aclararon que una denuncia no implica automáticamente una sanción. Cada situación es analizada de acuerdo con la evidencia aportada, la gravedad de la conducta y las competencias de las autoridades correspondientes.