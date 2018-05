Por Javier Cappiello

Cesar Torres, diputado provincial de Cambiemos, analizó la turbulenta semana atravesada por el Gobierno, después de que Mauricio Macri anunciara que se iniciaron conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un préstamo para enfrentar el momento financiero del país. Mientras, el cuerpo legislativo bonaerense se encuentra reunido en la ciudad de Mar del Plata para analizar los pasos a seguir por la gestión de Cambiemos tanto a nivel provincial como nacional.

“Fue una semana movida porque hace mucho no pasaba lo que sucedió con la economía. El gobierno tuvo los reflejos y sabíamos que si no ordenábamos algunas cuestiones nos iba a pasar eso o podía llegar a pasarnos. Lo dijo el presidente (Mauricio Macri), ‘es un país que tiene que tomar crédito permanentemente para poder salir adelante. Quienes estuvieron gobernando durante un tiempo Argentina gastaron la reserva que teníamos, subsidiando a quien no tenían que hacerlo con la maquinita de hacer plata. Ahora se pagan las consecuencias”, señaló a La Noticia1.

Y agregó: “Cuando no se tiene una planificación con un mirada seria y no tan populistas pasan cosas como estas”.

El diputado que representa a Vicente López en la Legislatura bonaerense, asimismo, destacó “lo positivo” de la decisión del Gobierno de pedirle un préstamo al exterior.

“El mercado va reaccionando. La gente va a saber entender, sé que cuando escuchan Fondo Monetario Internacional o blindaje se rememora el 2001. Hay que tener claro dos cosas: somos una coalición de gobierno con varios partidos políticos que, además, tenemos el convencimiento de que vamos a sacar a Argentina adelante. Pero, fundamentalmente, tenemos un liderazgo consolidado de Mauricio Macri”, apuntó Torres.

A nivel provincial, el legislador de Cambiemos sostuvo que el pedido de una línea de créditos a la entidad internacional “repecutirá como lo hará en los gobiernos de todas las provincias”.

“En nuestro caso, seguro, se pasará el peine fino en lo referido a la obra pública y una quita de fondos para la Provincia. Hay que tener en claro lo que debe hacerse por Argentina, acá el problema no es María Eugenia Vidal, Sergio Uñac (mandatario provincial de San Juan), Mauricio Macri ni el gobernador de Santa Fe (Miguel Lifschitz). Debemos mirar el país que recibimos, tenemos y el que queremos dejar. Es un esfuerzo de todos”, subrayó.