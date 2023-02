Fernando Burlando arrancó el año contodo. Luego de ser papá por tercera vez junto a Barby Franco y encabezar la representación legal de la familia de Fernando Báez Sosa, el mediático abogado confirmó que quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Ahora, el letrado continúa con un nivel de exposición muy alto y este lunes debutó en el reality show The Challenge Argentina, el nuevo ciclo de juegos y convivencia que conduce Marley por la pantalla de Telefe y que promete seguir los pasos de Gran Hermano.

A pesar del entusiasmo que exteriorizó en los primeros minutos del show, Burlando se disgustó al observar las instalaciones de la mansión donde deberá convivir con el resto de los 17 participantes: Se quejó con la disposición de las camas y el tamaño de los ambientes.

“No me gusta la casa, no me gusta la cama, no me gusta nada. No hay blackout, no hay puertas”, comenzó diciendo el letrado sin ningún tipo de filtro ni prurito a la hora de criticar a la producción, al tiempo en que dejó en claro que él está acostumbrado a "vivir bien".

Aprovechándose de la situación, Burlando lanzó un filosísimo sincericidio sobre la perspectiva de tener que pasar demasiado tiempo en una casa que no le gusta. "Creo que se puede poner muy complicado. Me quiero ir", disparó en el primer programa.

Los 18 integrantes del reality deberán enfrentar distintos desafíos físicos en parejas que se elegirán al azar a través de un algoritmo y el ganador embolsará ni más ni menos que 15 millones de pesos. "No vengo por la plata, vengo para ganar", concluyó el letrado.

Vale recordar que el mediático abogado sorprendió en Navidad al anunciar sus intenciones de ser candidato a gobernador por el Movimiento de Integración Federal. Lo hizo a través de una nota publicada en un medio porteño el pasado 25 de diciembre.

El nacido en La Plata, de 57 años, llamó a "urbanizar" las villas y "darle herramientas a los policías". Además, consideró que para administrar a la Provincia de Buenos Aires primero "hay que amarla": "Muchos funcionarios bonaerenses no se la tatuarían", graficó.

El abogado de los padres de Fernando Báez Sosa volvió a ratificar su decisión tras la condena a los rugbiers. "Voy a ser candidato. La política desaprobó en materia salud, educación, seguridad... no aprobamos una sola materia", disparó al confirmar su candidatura.