El Intendente de Ensenada, Mario Secco, respaldó el discurso que brindó Cristina Kirchner el pasado jueves en La Plata, cuando la vicepresidenta respondió en duros términos los ataques del precandidato a presidente Javier Milei a quien tildó de mamarracho y caradura.

En ese sentido, el alcalde del Frente de Todos lanzó una fuerte crítica al líder de La Libertad Avanza. "Acá no hay boludos que lo voten”, dijo en relación al municipio que gobierna. La fuerte frase fue expresada en el programa radial De Vuelta que se emite por Radio 10.

En esta línea, consultado por la posibilidad de que, ante la ausencia de un candidato peronista fuerte, la gente vuelque su voto por el economista Javier Milei, Secco fue contundente: "Acá hay un trabajo de la militancia, acá no hay boludos que voten a Milei".

Por otra parte, el jefe comunal también aseguró que no se sintió decepcionado ayer, luego de que la vicepresidenta no definiera si será o no precandidata en las próximas elecciones. "No esperábamos una definición de Cristina ayer", conpletó el Intendente.