En la madrugada de este jueves se llevó a cabo un operativo policial conjunto, entre las fuerzas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que resultó en la detención de dos colectiveros sospechados por participar de la agresión al ministro de Seguridad, Sergio Berni.

Esta tarde, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchnner, se expresó por primera vez públicamente, a través de su cuenta de Twitter.

“Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA”, inició el posteo. Y continuó: “Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense”.

Seguidamente, Cristina manifestó: “¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?”. Luego agrega una cita textual de “alguien” que le escribe: “Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a berni”.

Para finalizar, fue contundente, y equiparó el accionar de las dos fuerzas policiales contraponiéndolos con el de sus seguidores partidarios: “Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”.

Los detenidos fueron los choferes Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, trabajadores de la empresa Almafuerte. En el operativo intervino la tropa UTOI y la DDI de Morón de la Policía Bonaerense y la Policía de CABA. A los choferes detenidos se los acusa de los delitos de lesiones graves, atentado y resistencia a la autoridad.

Las detenciones de los conductores, que serán indagados mañana viernes, fueron requeridas por el fiscal Carlos Rolero Santurián, titular de la Fiscalía en lo Penal y Contravencional N°31 quien investiga la golpiza sufrida por el funcionario.