Juan Zabaleta recibirá desde las 18.00 a siete referentes sociales en representación de 36 organizaciones que componen la denominada Unidad Piquetera. Estaba previsto que el encuentro fuera por la mañana, pero el Ministro -que aún no se manifestó sobre la nueva interna oficialista- tiene agendado antes un acto en La Rioja.

No obstante, Zabaleta ya determinó que no habrá más planes, principal exigencia de los movimientos sociales.

"El Ministro los va a recibir, como las últimas siete veces que lo hizo, con el mejor ánimo de diálogo", indicaron desde la cartera de Desarrollo Social, aunque no brindaron mayores precisiones sobre qué respuesta dará Zabaleta a los planteos piqueteros.

Si ya los ánimos estaban caldeados, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner echó más leña al fuego el lunes, cuando le marcó la cancha tanto a Alberto Fernández como a los movimientos sociales al sentenciar en un acto en Avellaneda: "El Estado debe recuperae el control de las políticas y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer de que eso es peronismo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. El peronismo es laburo, trabajo".