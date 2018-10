"Verbitsky, botonazo decadente, miente para acomodar la realidad a sus intereses. Ahora le quiere marcar la cancha a Myriam Bregman y darle lecciones de moral desde la Fundación Ford. La militancia que siga creyendo en semejante gorila mitómano va a volver... a los mismos errores", comenzó Grabois sin medias tintas sobre una publicación que el periodista hizo en su sitio "El cohete a la luna" donde habría difundido una información falsa sobre la dirigente del FIT.

Rápidamente García salió a responderle: "Lamento tan desubicada expresión. Basta de explotar la fama de izquierda cool Juan Grabois. Es hora de construir en serio".

La réplica no se hizo esperar,. y el dirigente social le recordó a García su pasado en el programa 678: "Me dejaste pensando che... Creía que los militantes cool eran las estrellitas bien pagas de 678 y los groupies de la Marcha (sic) de Rolando. Los que construimos organización popular en lugares a los que el GPS no te deja entrar, nunca fuimos muy cool".

Y García le contestó: "¿Esta es tu respuesta? Déjame que te explique que (decirme “estrellita de 678 bien paga y etc) es de machirulo primero pero además ESO es una fake News, ya que lo mencionas. Hablemos en serio Juan Grabois que tenemos un país que reconstruir".

A lo que Grabois replicó: "Pero tal vez 'construir en serio' sea hablar, hablar y hablar en la radio para la tribuna, u operar con mentiras, fake news o agentes de inteligencia como Horacio Verbitsky".

Por último, García lo chicaneo por el vínculo que Grabois tiene como líder de la Ctep con la Ministra Desarrollo Social de Mauricio Macri: "Déjale estas chicanas baratas a la derecha o seguí construyendo en el mostrador de Stanley. Vos podés".

