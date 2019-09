El edil de 3 de Febrero promueve el corte de boleta para las elecciones de octubre. En conferencia de prensa anunció su apoyo a la candidatura del actual mandatario comunal, Diego Valenzuela, pero a nivel nacional es crítico de la gestión y votará por Alberto Fernández.

“Como saben, el año pasado había tomado la determinación de no participar de estas elecciones, entendiendo que no había que dividir al peronismo porque había que terminar con el desastre económico que causó este gobierno nacional. Pero no pensé que la intendencia de Diego Valenzuela podía estar en riesgo, pero claramente este desastre lo arrastró en la elección PASO”, declaró Jofre según infowebnoticias.

El dirigente que se define como “Peronista y Bostero de nacimiento” aclaró que apoyará al candidato a presidente por el Frente de Todos. “Nosotros vamos a acompañar al peronismo. Hablo por mí en particular, no por mis compañeros, voy a acompañar a Alberto Fernández y en el distrito a Diego Valenzuela.”

Jofre argumentó que su decisión de apoyar a Valenzuela tiene que ver con su oposición al ex Intendente peronista Hugo Curto vinculado al candidato del Frente de Todos, Juan Debandi. “Desde antes del 2011 tomé la decisión de enfrentar al gobierno de Hugo Curto en su momento, para que haya un cambio en Tres de Febrero, porque los últimos años realmente fueron desastrosos también.”

El actual jefe comunal busca la reelección en su distrito por Juntos por el Cambio. Fue el candidato más votado en las PASO pero si se suman todos los candidatos del Frente de Todos, el actual intendente, debe remontar una distancia del 12% ante el ganador de la interna, Juan Debandi.