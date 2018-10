"Es un clima adverso, pero también miremos que hay un sector de la economía que está creciendo y otros que tienen problemas, nuestra tarea como Gobierno es estar con los sectores a los que más les cuesta", dijo este domingo el secretario de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.

En declaraciones a radio Mitre, el funcionario aseguró que el gobierno de Mauricio Macri hace "todo con mucha responsabilidad y sabiendo que es el camino que hay que transitar" y que ello implica tomar decisiones que muchas veces son impopulares, que hay que pensarlas para el mediano y largo plazo".

"Tenemos que trabajar por esa pequeña empresa que paga sus impuestos en lugar de las que no los pagan", dijo y asguró que si no se enfrenta el "desafío" del trabajo no registrado, el país "no va a crecer". "Todavía hay un tercio de los trabajadores que está en negro", recordó.

Triaca respaldó las medidas económicas del gobierno y, como parte de ese "clima adverso" al que hizo referencia, señaló: "Tuvimos una sequía que afectó el 30 % de la producción, se cambiaron las reglas de juego internacionales y el gobierno anterior nos dejó una dependencia energética, por lo que tenemos que importar".

Puesto a comparar, aseguró ahora hay "una Argentina distinta, en la que se puede trabajar y en la que se escucha al que piensa distinto".