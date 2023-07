El padre del joven narró que recibió una llamado de su hijo desde Bariloche y pensó que era una broma pero no, se lo habían olvidado en Bariloche. Lautaro lloraba desde el teléfono y su padre no entendía que estaba pasando.

“No podía creer que lo que me estaba diciendo Lautaro, llorando, porque tampoco es el aeropuerto JFK (de New York), no es mucho más grande que el de Mar del Plata. Fijate vos, un menor de edad en la otra punta del país solo. Me desesperé y los malnacidos de (la empresa de viajes de egresados) ´Max Dream´ ni me llamaron”, relató el padre del joven al medio La Capital.

“Lautaro habló con un agente de la PSA y el policía se ocupó. Contactaron al supuesto representante de Max Dream allá y lo llevaron al hotel para darle de comer. Después lo subieron a un avión para que vuelva”.

Sobre la empresa turística organizado aseguró que “no se hicieron ni cargo, ni me llamaron ni ningún responsable se presentó. En la oficina me decían que todo se iba a solucionar”.

Supone que la coordinadora hizo mal el conteo:

“Lautaro se quedó dormido y lo dejaron ahí. La coordinadora hizo mal el conteo, no puede ser que pierda a un pasajero”, reclamó.

Lautaro ya está de regreso en su ciudad natal.