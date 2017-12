El Diputado bonaerense por Cambiemos, César Torres, visitó a chicos del club Renacer del barrio Los Molinos, en Moreno, disfrazado de Papá Noel para responder la cartas que le habían escrito a Santa Claus. A pesar del fuerte calor, el exfuncionario de Jorge Macri se subió a su trineo donde se calzó el traje rojo, junto a una careta y una tupida barba, para caracterizar al querido personaje que le alegró el día a decenas de niños que se sorprendieron con su visita.

Fue así como acompañado por los referentes y concejales locales Leonardo Coppola y Giselle Agostinelli, el dirigente de Cambiemos desembarcó en el distrito gestionado por el Intendente kirchnerista Walter Festa y sorprendió a los más chicos. "María (referente del club) me escribió por Facebook y contó su historia de vida. No lo dudé y arreglamos con Leandro y Giselle una visita. Conseguimos donaciones de juguetes, alquilé un traje el jueves y allá fuimos", relató.

Acerca de la jornada, Torres contó: "Me emocioné. Ver la sonrisa y la sorpresa en los chicos no tiene precio. Elías, Luz, Benjamín, Lautaro, Rasalba, Romina y tantos otros chicos que recibieron el regalo y me contaron su cartita llena de buenas energías y sueños". Por último, agregó: "Lo disfruté como cuando era un pibe y acompañaba a mis papás, vestidos de Papa Noel o Reyes Magos, a repartir juguetes en nuestro barrio, Villa Soladati. De alguna forma sentí a mi mamá al lado todo el día".

No es la primera vez que el Diputado macrista por la Primera Sección se involucra de lleno junto a los vecinos en las tradicionales fiestas populares. Cabe recordar que el Licenciado en Ciencia Política y actual presidente del PRO en Vicente López integra la murga "Los Viciosos de Villa Martelli". Allí, en todos los carnavales se saca el traje que utiliza en la Legislatura y se viste con levita y galera para bailar por los distintos barrios de la provincia de Buenos Aires.