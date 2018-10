Luego de los acontecimientos delictivos transcurridos en el partido de Hurlingham, donde malvivientes asesinaron a un joven frente a su novia para sustraerle su automóvil; y en la localidad de Loma Hermosa, donde delincuentes fusilaron a un plomero de 45 años para robarle la camioneta frente a su familia, el Presidente del Movimiento de Reafirmación Peronista, Alejandro Mansilla, propuso crear la Policía Militar como Fuerza de Seguridad Especializada y tener como único objetivo "la destrucción de bandas organizadas para la perpetración de delitos complejos".

"Esta es una iniciativa que nosotros venimos planteando desde hace dos años. Hemos llevado adelante diálogos y distintos mecanismos administrativos para acercarle nuestra propuesta a los funcionarios y a los legisladores del Congreso nacional", explicó el Licenciado en declaraciones a LaNoticia1.com. En este país al hablar de militar, de policía represiva, muchos dirigentes políticos se remontan 40 años atrás y creen que van a venir los Falcon verdes, los secuestros, las torturas y las desapariciones. Y no es así", expresó el dirigente peronista.

"El proceso de represión, que tiene un concepto dentro de las nuevas reglas de defensa de la democracia, justamente lo que menciona es que hay que cuidar la democracia y al pueblo de cualquier ente delictivo que dañe la sensibilidad del pueblo, y a su vez, que también dañen las instituciones del Estado", subrayó Mansilla, quien sostuvo que "la Policía Militar tiene una única facultad que es la represión del delito, a diferencia de la Policía Bonaerense, la Federal, o inclusive la Gendarmería y Prefectura que están desvirtuadas y han perdido el espíritu de la fuerza de Defensa".

En ese sentido, Mansilla valoró el trabajo del expresidente Álvaro Uribe para combatir el narcoterrosimo en Colombia y la tarea del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para llevar adelante el plan de pacificación en las favelas más peligrosas de Brasil. "Me parece que tomando el ejemplo de ambos, uno de centroderecha y otro de centroizquierda, los dos han sido exitosos utilizando la misma herramienta de seguridad. Y creo que si en Argentina se aplica la misma técnica, también vamos a tener éxito", aventuró el dirigente.

Actualmente la Policía Militar existe, pero nadie la conoce. Solamente tiene como radio de operación en Campo de Mayo, en el partido bonaerense de Sam Miguel, donde se encuentra una de las más grandes guarniciones militares del país. "Son muy pocos efectivos los que allí cumplen su servicio. Ampliar esta fuerza para llevar adelante un trabajo de represión del delito complejo sería muy efectivo porque este cuerpo estaría conformado por soldados del ejército, que tienen la formación física, mental, espiritual y disciplinaria para enfrentar a estas bandas", insistió.

Al ser consultado por cómo tomarían esta propuesta los sectores del peronismo que son fervientes defensores de los Drechos Humanos, Mansilla respondió: "El peronismo que defiende los DD.HH. es el peronismo que viene de la tendencia de Izquierda, más precisamente de lo que fue Montoneros en los '70. El concepto de Perón era otro. Perón era un militar y cuando le surgieron este tipo de organizaciones de terrorismo y han hecho algunas operaciones que dañaron la vida institucional del país, no le tembló el pulso para poner a disposición las fuerzas armadas y exterminar a la subversión".

"Si hay algunos compañeros y compañeras que no leen a Perón o no tienen su interpretación es problema de ellos. El tema está en que lamentablemente son ellos los que están ocupando cargos ejecutivos y legislativos y los que imponen una idea idiota que solo les sirve a ellos mismos", disparó el dirigente, quien apuntó: "Muchas veces hemos visto como los narcotraficantes son socios de estos chicos, porque les financian las campañas o porque actúan como punteros políticos, entonces ellos deben proteger su territorio para que puedan seguir vendiendo droga".

"Eso hay que acabarlo", indicó Mansilla, que en sus declaraciones fue tajante. "El peronismo no puede ser cómplice de bandas delictivas. No puede. Una cosa eran los '70 con la lucha para que Perón retornara al país, una lucha que muchas veces se tornaba violenta y sangrienta Pero otra cosa es que las bandas se dediquen a vender droga, a destruir la infancia con la droga, a enseñarle a los chicos de las villas a manejar una pistola 9 milímiteros, o una 22 o una recortada. Si el peronismo sigue ajeno a esto está siendo cómplice", agregó.

Más tarde, Mansilla cargó munición gruesa contra el Gobierno y sostuvo: "Lo de Macri es todo relato. Patricia Bullrich quiere hacerse la dura pero sabemos de donde viene. Lo único que hace es crear maquillaje que no llega a ningún lado porque los resultados no se ven. El delito complejo no se enfrenta derribando búnkers, deteniendo tranzas o haciendo pantalla marketinera. Hoy el narcotráfico impone miedo y lo que hay que hacer es imponerle miedo a los narcos. Estos delincuentes, que salen a robar y matan a mujeres y hombres de trabajo, no tienen escrúpulos porque te fusilan".

Por último, cuestionó a Cristian Ritondo y dijo: En la provincia de Buenos Aires tenemos de ministro de Seguridad que si no fuera por su jefe de gabinete no sabría donde está parado". En ese contexto, denunció: "Cristian viene de la militancia política de Capital Federal. Él vivía en la zona de Mataderos y ha estado muy vinculado con la barra brava de Chicago, principalemente Los Perales, y sabemos muy bien los negocios que manejan esos chicos. Para combatir el delito hay que tener seriedad y convicción. Y acá no hay nada de eso", concluyó.