-Por Emir Diamante

Defensores Unidos de Zárate se prepara para afrontar la segunda mitad del campeonato de la Primera C donde lidera junto a Midland y tiene como objetivo ascender a la B Metropolitana tras perder la temporada pasada la final del Reducido frente a San Miguel.

Para ello, contrató a Andrés Franzoia, delantero de 32 años que debutó en Boca Juniors y pasó por Huracán, Rosario Central, Arsenal, Olimpo de Bahía Blanca, Unión de Santa Fe, Barcelona de Guayaquil (Ecuador) y Sarmiento de Junín.

El jugador de San Pedro estaba entrenando en su ciudad con Paraná y, en caso de no le surgiese ninguna oferta, se iba a quedar para disputar el Federal C. Sin embargo, los directivos del Celeste se percataron (el Albirrojo enfrentará en el certamen nacional a clubes de Zárate) y le hicieron un ofrecimiento tras la caída del pase de Rubén "Tito" Ramírez, ex Banfield, Racing y Colón, entre otros.

Franzoia, segundo refuerzo de CADU tras el arribo del ex Sportivo Baradero Germán Bulgarella, llega como un futbolista de renombre y calidad para la categoría a pesar de que hace poco más de un año que ingresa a un campo de juego tras su partido del Verde juninense.