El grave siniestro ocurrió durante los festejos por la Navidad. Una casa se incendió en la madrugada de este lunes en el partido bonaerense de Hurlingham luego de que un globo aerostático pirotécnico cayó en el lugar y prendió fuego el techo de madera. En pocos minutos, las llamas se apoderaron de toda la propiedad y a pesar de la llegada de los bomberos voluntarios de Hurlingham, poco pudieron hacer para salvar el inmueble.

Gabriel vivía allí junto a su padre, dos hermanos y una sobrina, quienes al momento del incendio no se encontraban en el lugar. Cerra de la 1.00 fuimos a saludar a mis abuelos a otra casa cerca de la zona y cuando volvimos la casa ya estaba incendiada. Todo era desesperación, amigos y vecinos corriendo para todos lados. Cuando llegaron los bomberos ya no podían hacer nada", relató el joven a La Noticia 1.

"Los vecinos dicen que fue un globo, como el techo es de madera, rápidamente se prendió todo. Fue algo de no creer. Yo me metí en la casa tratando de hacerme el héroes, traté de sacar la mayor cantidad de cosas que pude, pero casi me intoxico en el intento", recordó el joven, quien precisó: "Ahora toda mi familia está repartida por todos lados, desde casa de familiares hasta de vecinos y amigos que nos están ayudando".

De acuerdo a lo que indicó Gabriel: "La casa quedó totalmente destruida. Quedaron los ladrillos pelado y negros. Va haber que tirar todo y hacerla toda de nuevo. Familiares y amigos me están ayudando, tenemos que empezar de cero, todo de nuevo. Perdí muchísimas cosas". Por último, el joven aseguró que por el incendio "nadie se acercó ni se hizo responsable". "Fue una navidad terrible", concluyó.

Por su parte, Bruno, uno de los amigos que está ayudando a Gabriel en este difícil momento, también dialogó con La Noticia 1 y señaló: "Estamos en un estado de desesperación total. Gabriel perdió todo, desde electrodoméstico, colchones, ropa y todo lo que puedas imaginar que estaba dentro de la casa. Desde que supimos sobre esto, nuestro grupo de amigos se movilizó para comenzar a ayudar".

"Estuvimos colaborando con él para sacar todo y contratamos un grupo de albañiles para que tiren abajo lo que quedaba de la casa. Recién hoy vino un camión a llevarse los escombros que llegamos a sacar de la vivienda y que habían quedado en la esquina de la casa", indicó el muchacho quien precisó que hasta el momento, no recibieron ningún tipo de ayuda por parte de la Municipalidad o la Provincia.

"Lo que ahora necesita Gabriel es ladrillos, cemento, arena y cal, para poder volver a levantar las paredes. Se trata de una familia humilde y que la lucha día a día. Como son muy creyentes, es lo único que les hace tener fuerza para seguir adelante, pero la verdad es que perdieron todo y estamos viendo si alguien nos da una mano para conseguir donaciones y que todos puedan salir de este mal momento", finalizó Bruno.