La presencia de un puma generó preocupación entre los vecinos del Club de Campo La Martona y de barrios aledaños, en la localidad de Alejandro Petión, partido de Cañuelas. El felino fue detectado por el sistema de cámaras de seguridad mientras merodeaba por el perímetro exterior del country.

Según informaron fuentes del lugar, el animal fue visto alrededor de las 3 de la mañana, cuando circulaba por el pasillo que bordea el predio, delimitado por el paredón perimetral y el alambrado electrificado. Las imágenes muestran que el puma ingresó por un sector lateral posterior, recorrió algunos metros y luego regresó hacia el campo abierto, sin llegar a ingresar a los terrenos internos del club.

Tras el episodio, las autoridades de La Martona dieron aviso inmediato al Comando de Prevención Rural y notificaron también a responsables de La Taquara y La Dolfina Polo Ranch. En paralelo, se difundió un comunicado preventivo para alertar a los socios del country y a los vecinos de la zona.

Además, se estableció contacto con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario, y con la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Cañuelas, a cargo del doctor Alejandro Raúl Giménez Urquiza, quienes junto al Comando Rural se encuentran monitoreando la situación.

De acuerdo al análisis preliminar de las imágenes por parte de especialistas, se trataría de una puma hembra, que se desplazaba en actitud tranquila y sin comportamiento agresivo o amenazante. No obstante, las autoridades recomendaron extremar las precauciones, evitar circular de noche por zonas rurales y dar aviso inmediato a los organismos correspondientes ante cualquier nuevo avistamiento.

