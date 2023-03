El pringlense Ambrosio Urriza denunció que la empresa Movistar no le reintegra el dinero que accidentalmente pagó de más. El hombre tenía una factura vencida por 8.100 pesos pero se equivocó y pago 80.100. La empresa de celular dice que ese excedente lo irán descontando.

“Soy cliente de esta empresa desde hace más de 30 años, siempre pagando mi línea, la de mis padres, mujer e hijos. Debiendo dos facturas vencidas, me llega un mensaje de texto, el 14 de febrero al mediodía. La suma a pagar era de 8.093 pesos, entonces dije: voy a pagarlo rápido a través de la aplicación, y voy a pagar 8.100 pesos por las dudas”, relató Urriza según publicó el medio local El Orden.

El hombre reconoció su error: “Me equivoqué, ingresé el dinero, se debitaron las dos facturas y pagué 80.100 pesos”.

“Empiezo los reclamos, me dan un numero para comunicare con un representante y me dicen que el dinero queda para ir pagando facturas o hacer compras. Les dije que no, me hacen una serie de preguntas mediante WhatsApp, y que tengo que esperar 18 días hábiles”, explicó.

Ese plazo ya se cumplió y el dinero sigue apareciendo en la aplicación de Movistar. “Pasaron la responsabilidad a Mercado Pago, que no aceptaron hacer el reintegro. Hace un mes y días que estamos dando vueltas y no encuentro la solución. Para la compañía es una moneda, pero para nosotros es muy importante” agregó.