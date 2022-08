. Lunes: 15.30 (TyC Sports), Nueva Chicago - Deportivo Morón; 16, Independiente Rivadavia (Mendoza) - Gimnasia (Jujuy); 21:10 (TyC), Ferro - Almirante Brown.

. Martes: 21.10 (TyC Sports), Agropecuario - Güemes (Santiago del Estero). Libre: Santamarina (Tandil)

= Resumen de la jornada =

. Viernes: Atlético Rafaela 1 (Nicolás Pelaitay en contra) - Estudiantes (Buenos Aires) 2 (Juan Cruz Randazzo y Kevin González).

. Sábado: Sacachispas 1 (Rodrigo Iván Díaz)-Belgrano 1 (Pablo Vegetti), Quilmes 1 (Iván Colman)-Flandria 0, Deportivo Maipú 2 (Fausto Montero y Marcelo Eggel)-Temperley 1 (Tobías Reinhart) e Instituto 1 (Gabriel Graciani -de penal-)-Deportivo Riestra 1 (Walter Acuña).

. Domingo: Tristán Suárez 0-All Boys 1 (Miqueas González); Chacarita 1 (Facundo Parra)-San Martín (San Juan) 1 (Luciano Perdomo -en contra-); Brown (A) 1 (Mateo Acosta) -Chaco For Ever 2 (Claudio Vega y Luciano Giménez Aranda, de penal-); Defensores de Belgrano 0-San Telmo 0; Almagro 1 (Enzo Ariel Fernández)-Deportivo Madryn 1 (Rodrigo Castillo); Brown (Puerto Madryn) 1 (Sergio González)-Atlanta 0; Alvarado 0-Estudiantes (Río Cuarto) 1 (Renzo Reynaga); Mitre (Santiago del Estero) 3 (Santiago Rosales -3-) -Villa Dálmine 2 (Fernando Moreyra y Matías Molina) y San Martín (T) 0-Gimnasia (Mendoza) 0.

=Posiciones: Belgrano ,57 unidades; Instituto, 52; San Martin (T), 51; All Boys 49; Gimnasia (M), 48; Estudiantes (RC) 45; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro, 44; Defensores de Belgrano y San Martín (SJ), 42; Independiente Rivadavia, 39; Deportivo Riestra, Dep. Madryn, Brown (A), Brown (PM) y Dep. Maipú (x) 38; Chacarita, 37; Mitre (SdE) 36; Deportivo Morón y Gimnasia y Esgrima (J) 35; Güemes (SdE) 34; Ferro, Quilmes y Almirante Brown 33; Agropecuario, 32; San Telmo 31; Atlanta 30; Temperley y Alvarado, 28; Villa Dálmine, 27; Atlético Rafaela y Nueva Chicago, 26; Flandria, 25; Tristán Suárez, Sacachispas y Ramón Santamarina, 24.

(x) A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en la séptima fecha.