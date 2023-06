Una joven que trabajaba en la Policía de la Ciudad discutió con su novio, también miembro de la fuerza, y apareció muerta con un tiro en el pecho, en la casa donde vivía en Escobar. Ahora buscan determinar quién efectuó el disparo.

El cuerpo de Nicole Okonski, de 23 años y madre de una beba de siete meses, fue encontrado el martes al mediodía tras un llamado al 911 en la vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Garín, en la zona norte del Conurbano.

De acuerdo al informe policial, la pareja de Okonski, también policía, aseguró que en medio de una pelea la joven tomó su arma reglamentaria y se suicidó. Pero allegados a la joven descartan esa versión y aseguran que se trató de un femicidio.

“Nicol no se mató. Nicol amaba vivir, amaba a su hija, amaba su profesión. Nicol no se suicidó, Nicol no se suicidó, Nicol no se suicidó..Y lo digo una vez más. Nicol Manuela Okonski no se suicidó”, afirmó una amiga a través de un posteo en Facebook.

De acuerdo a las primeras pericias llevadas a cabo por la Policía Científica, el cuerpo de la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el esternón, con orificio de salida en el arco costal posterior. Además se secuestró un proyectil.

Según informó la agencia Télam, el caso es investigado por la fiscal Mabel Amoretti, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada de Escobar, y en principio fue caratulado como “averiguación causales de muerte”.