Su hijo padece de un retraso madurativo, parálisis cerebral y un trastorno deglutorio y estuvo 11 días en terapia intensiva. Aún permance en el hospital porque la obra social no entrega los insumos necesarios para la internación domiciliaria. En la tarde de este miércoles la mujer aseguró que no se movería de la delegación hasta no recibir una solución.