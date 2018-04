Acompañaron en el escenario principal a Salvador, los gobernadores de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; de Mendoza, Alfredo Cornejo; y de Jujuy, Gerardo Morales ; el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el ex presidente Eduardo Duhalde; la ex integrante de la CONADEP, Graciela Fernández Meijide; el tercer hijo del ex Presidente, Ricardo Alfonsín; y el autor de la obra, el escultor Carlos Benavidez.

El Himno nacional fue interpretado por Jairo frente al monumento emplazado en la Plaza Moreno. Hubo también miembros del Gabinete del gobierno de 1983-1989 entre ellos Enrique "Coti" Nosiglia y José Luis Machinea y se pudo ver a dirigentes históricos del centenario partido radical como Hipólito Solari Yrigoyen, Ricardo Gil Lavedra, Federico Storani, y la ex vicegobernadora bonaerense, Elva Roulet.

Juan Curutchet, Javier Tizado, Leonardo Sarquís y Jorge Elustondo.

Salvador, el intendente de Berisso, Jorge Nedela, y el escultor de la obra, Carlos Benavídez.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, junto a Rafael Pascual y "Coti" Nosiglia.

Alex Campbell, a su derecha Elva Roulet.

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina.

Jairo, Salvador, Vidal, Cornejo y Morales.

Fotos: @Senado_BA; @ljsarquis; @AlexCampbellOK; @MaxiAbad; @DelmonteFlavia; @danyreich; @gustavoposse; @JorgeNedela