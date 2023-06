Sepultado el nombre de Frente de Todos, Union por la Patria, arrancó con internas entre los que quieren PASO (Scioli – Tolosa Paz) y quienes proponen evitar Primarias como Maximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, entre otros.

En este contexto, 16 jefes comunales y 3 funcionarios ejecutivos sacaron un comunicado que lleva la firma de cada uno:

“Las y los intendentes y dirigentes políticos abajo firmantes expresamos con absoluta contundencia y claridad nuestra voluntad de que haya una lista de unidad dentro de nuestro espacio. Es momento de que estemos unidos por la Patria y de comprender la complejidad que atraviesa el país. Las y los argentinos no quieren disputas internas sino un programa claro y concreto de estabilidad de cara al futuro. Por todo esto, exhortamos a todos y todas a alcanzar la síntesis necesaria para afrontar unidos el próximo proceso electoral.

De no lograr la unidad en las listas provinciales y nacio-nales, no seremos funcionales a esas divisiones y acompañaremos en nuestros distritos a la lista que encarna el proyecto político que queremos para nuestros vecinos y vecinas, y no iremos en ambas. Es momento de construir una unidad de concepción y acción, en lugar de impulsar las PASO en todas las instancias.

Desde nuestros distintos roles y responsabilidades, queremos colaborar a la racionalidad y razonabilidad que las circunstancias demandan y ser parte de la construcción colectiva de este nuevo proceso político.

Por nuestra patria, por las y los argentinos, seguiremos trabajando en ese sentido".

Alberto Descalzo - Ituzaingó

Ariel Sujarchuk - Escobar

Federico Achaval - Pilar

Fernando Moreira - San Martín

Gustavo Menéndez -

Javier Osuna - Gral. Las Heras Juan Andreotti - San Fernando

Juani Ustarroz - Mercedes

Karina Menéndez - Merlo

Leo Botto - Luján

Leo Nardini

Lucas Ghi - Morón

Mariel Fernández - Moreno

Mauro García - Gral. Rodríguez Noelia Correa - Malv. Argentinas

Ricardo Curuchet - Marcos Paz

Santiago Maggiotti

Juanchi Zabaleta Hurlinghan

Facundo Diz (Navarro)