Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta y su par de Santa Fe, Miguel Lifschitz acordaron la suscripción al programa BIO BUS Santa Fe para la Implementación del uso de Biodiesel en el transporte urbano de pasajeros. La tecnología renovable será aplicada en territorio salteño y, de ese modo, se pretende la reducción de un 15% las emisiones de gases contaminantes y un ahorro estimado de 2.5 millones de pesos por mes en combustibles.

“Vamos a tener resultado exitoso. Nosotros queremos sumarnos a ese trabajo, buscamos lograr que nuestros productores puedan encontrar mayores niveles de sustentabilidad”, señaló el mandatario de Salta sobre las energías renovables.

Y reiteró: “El federalismo no es solamente una vinculación vertical hay que trabajar a nivel horizontal”.

Además, anunció que a partir de este jueves se implementará el sistema ECO BUS en Salta con un colectivo articulado que funcionará al 100% de BIO diesel y 9 al 25%. En 6 meses se estima que la flota completa, 620 unidades, llegue al 25% y los articulados, 10 unidades, al 100%.

Lifschitz, por su parte, celebró el acuerdo. “Nos permite confluir en objetivos comunes como el desarrollo de energías alternativas, responsabilidad que comparte el estado provincial con operadores privados”, destacó.

Y vaticinó que apunta a integrar con otros dirigentes una “alternativa”. “Aspiro a que podamos construir con muchos dirigentes de la Argentina una alternativa para el futuro. Con Juan Manuel y con Schiaretti tenemos una relación muy cercana. Compartimos preocupaciones y analizamos en conjunto las problemáticas nacionales. Hemos coincidido y hemos tenido posiciones comunes".

Sobre el aumento extra en las boletas del gas

Urtubey, por su parte, se refirió al incremento extra implementado por las empresas de gas y aseguró que “la seguridad jurídica en Argentina no debe ser solamente para los grandes inversores” y sostuvo que debe ser aplicada “al usuario que con mucho esfuerzo ya pagó una tarifa de gas altísima”.

“Es total y absolutamente inusitado. Realmente no hay muchos antecedentes en la Argentina por eso no creo que camine. Nosotros acompañamos técnicamente en términos judiciales, no tenemos legitimación activa porque hay que ser usuario”, precisó.

Y agregó: “Se está subestimando la realidad de todos, no solo de los sectores vulnerables, sino te todos los que estamos atravesando una crisis muy, pero muy profunda, crisis que recién empieza”.