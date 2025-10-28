El megaconcierto de Tini en Tecnópolis desató una ola de críticas de los vecinos de Villa Martelli, quienes denunciaron que las pruebas de sonido comenzaron desde temprano y se prolongaron durante todo el día, dificultando actividades cotidianas como trabajar o descansar.

Paz, vecina del barrio, contó en el grupo oficial de Facebook: “Yo escucho desde las 15hs! Pruebas de sonido no pararon ni un momento… no pude trabajar realmente, es una pesadilla. Además te cortan calles para que no pasen autos del lado de CABA… es todo un trastorno”.

Otros usuarios relativizaron las molestias. Claudia Sánchez, por ejemplo, respondió: “Ay, dejen de quejarse… a veces los vecinos son más ruidosos que el recital😂”. Sin embargo, Lidia Raffo advirtió: “Tienen que dejarse de hinchar las pelotas día de semana… no se puede escuchar la TV”.

Ines Soria también se quejó: “El sábado fue hasta la medianoche, pero hoy lunes me parece que comenzó antes, tipo 20.00. En casa también es como que la tengo al lado. Y Daniel German Bogado agregó: “Hay gente que madruga en la semana y se levanta a las 4 am… imposible descansar con esto”.

El debut de Futttura, que incluyó un despliegue con tres escenarios y un show de más de tres horas, había sido reprogramado por cuestiones climáticas, lo que generó un inicio anticipado del evento y, según los vecinos, mayor impacto en la rutina del barrio. El espectáculo retomó este lunes 17 y continuará con fechas el31 de octubre, además del 1, 2, 7, 8 y 15 de noviembre.

