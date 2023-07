A tan solo un mes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) siguen las fricciones dentro de Juntos por el Cambio. En la Primera Sección electoral, ahora se supo que luego de ser confirmada como la candidara de consenso en Vicente López, Soledad Martínez (la actual intendenta interina por la licencia que tomó Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno porteño), tendrá adversario en las internas del espacio.

En que durante la jornada de este miércoles, la Justicia Electoral provincial oficializó la boleta de Nicolás Marchiolo para disputar con lista corta la interna del oficialismo en Vicente López. Se trata del joven dirigente de 30 años, de extracción radical, quien responde al intendente de San Isidro y máximo referente boina blanca en la Zona Norte, Gustavo Posse, y que ahora competirá en el principal bastión del PRO en territorio bonaerense.

La resolución de la Justicia llegó luego de que la Junta Electoral de la alianza rechazara la boleta de Marchiolo por argumentar que no había presentado la documentación la noche del cierre de listas. Pero luego de reclamar ante los canales institucionales correspondientes, la Justicia comprobó que las acreditaciones habían sido presentadas en tiempo y forma y finalmente habilitó al joven abogado a competir en las PASO del 13 de agosto.

Nicolás Marchiolo tiene 30 años y es hijo de Ariel Marchiolo, reconocido dirigente que también fue concejal de Vicente López. Es abogado y miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Isidro. Tiene un estudio jurídico y también desde el 2018 una consultora digital. Se formó en gestión de organizaciones. Fue Presidente de la Juventud Radical por primera vez a los 18 años, y luego también a los 28. Es vecino de Olivos y ahora competirá por la intendencia.

"Hace 2 años nos propusimos presentarnos en estas elecciones. Con un equipo de trabajo, junto a los vecinos, diseñamos una planificación para mejorar Vicente López", señaló el propio Nicolás Marchiolo ante los micrófonos de LaNoticia1.com. "Se viene haciendo un trabajo muy bueno desde hace dos años, acompañando a los vecinos y estamos confiados en que haremos una muy buena elección", aseguraron a este medio desde el entorno del joven precandidato.

Por otro lado, la noticia no cayó bien en la Municipalidad de Vicente López. "A nosotros no nos cambia nada. Es una boleta corta y sin respaldo. Solo la apoya Posse. Viene más de un capricho que de una decisión política. Soledad tiene el apoyo de ambos candidatos a presidente y gobernadores. Santilli nos aclaró que no la apoya y que no es una interna. Incluso que es posible que la bajen", deslizaron a LaNoticia1.com fuentes cercanas a la intendenta.

Desde el entorno de Soledad Martínez sostienen que esta "es una especia de revancha de Posse porque no quedó contento de que haya internas en San Isidro" -su hija Macarena Posse (UCR) competirá en las PASO contra el bullrichista Ramón Lanús- . "Esta movida sólo demuestra que no apoya la unidad de Juntos. Es una pena que piense que estos movimientos favorecen la lucha contra el kisrchnerismo", reprocharon desde el PRO contra el actual jefe comunal sanisidrense.

La disputa se enmarca dentro de la interna que desde hace tiempo mantienen Horacio Rodríguez Larreta (quien viene de resistir el desembarco de Jorge Macri en Capital Federal) y Patricia Bullrich (que en la Provincia apoya a Grindetti, un candidato contrario al larretista Santilli). Cabe recordar que este semana, Soledad Martínez acompañó a Bullrich en Vicente López. Y lo propio hizo Posse, precandidato a vicegobernador, cuando hace dos semanas recibió al "Colo" en San Isidro.