"Si seguimos dándole a la maquinita de imprimir billetes, hoy tenemos 100% y el año que viene vamos a tener 200% de inflación. Y no va a haber manera de pararlo", dijo la Diputada Nacional y precandidata a presidenta por el PRO, María Eugenia Vidal.

Estas declaraciones fueron realizadas como cuestionamiento al Gobierno por la posible utilización de dinero público para la campaña electoral.

A su vez, Vidal señaló que se van a necesitar varios mandatos para poder corregir la situación económica del país: "Lo que se rompió durante 40 años no se arregla en 4. Se va a necesitar más de un mandato, no digo de una misma persona o un mismo espacio. No, en esos 4 años tiene que empezar la transformación", sostuvo.