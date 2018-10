"Queremos que la Policía recupere la confianza y el respeto de todos los bonaerenses", señaló la Gobernadora bonaerense al lanzar el Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la Provincia. Durante el acto disparó contra Scioli y dijo: "Me da vergüenza que haya tenido que llegar este Gobierno para que cada Policía tuviera un chaleco que no esté vencido y armas que hacía años no se cambiaban".