"Estamos en los últimos días, frente a la PASO, dentro de Juntos por el Cambio hay dos precandidatos a presidentes y sentí que me tenía que expresar, ésa es la democracia y la competencia sana, todo lo que dije no menoscaba ni limita las condiciones de Patricia (Bullrich), pero me permiten decir por qué voto a Horacio", dijo María Eugenia Vidal en declaraciones radiales, luego de que se expresara en la interna opositora y recibiera una chicana por parte de la ex Ministra de Seguridad.

Además, indicó que su voto al alcalde de la Ciudad ya lo tenía definido desde hace tiempo, y explicó que lo hace porque lo vio "atravesar crisis" al frente de la gestión. En este sentido, destacó la preparación continua de Larreta y volvió a referirse a que "es la persona que más capacidad de trabajo tiene".

Por otro lado, Vidal habló sobre la baja de su postulación: "Fue una campaña con tensiones y la gente me decía en la calle que no peleemos, que estemos unidos, de hecho fue una de las razones por las que no quise ser candidata. No quise dividir por tres el voto que ya se dividía por dos".

"Viendo la elección de Chubut y Córdoba, donde Patricia y Horacio se mostraron juntos, pensé que la unidad estaba garantizada y por eso podía expresar en libertad mi voto", finalizó.